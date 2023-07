Bauarbeiten in Euren und Zewen: Das sind die Busumleitungen!

TRIER. Wie die Stadtwerke mitteilen, werden wegen Bauarbeiten an den Bahnübergängen in Euren und Zewen werden die Stadtbusse von Samstag, 22. Juli, bis einschließlich Montag, 4. September, wie folgt umgeleitet:

In Euren werden die Busse der Linie 2 mit Ziel Zewen Friedhof sowie die Busse der Linie 81 in Richtung Igel ab der Haltestelle Spirostraße über Im Speyer und Luxemburger Straße umgeleitet. Die Rückfahrt in Richtung Innenstadt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Im genannten Zeitraum werden die Haltestellen Lenus-Mars-Straße, Ludwig-Steinbach-Straße und Hontheimstraße aufgehoben und an die Haltstellen Eisenbahnstraße und Spirostraße verlegt.

In Zewen fahren die Busse der Linie 2 in Richtung Zewen Friedhof bis zur Haltestelle Monaiser Straße die normale Route. Danach werden sie über Im Siebenborn zu einer Ersatzhaltestelle geleitet, wo die Linie endet und wieder in Richtung Innenstadt startet. Die Busse der Linien 3 und 81 mit Ziel Igel fahren die gewohnte Strecke bis zur Ersatzhaltestelle Kantstraße und werden dann über die B49 umgeleitet.

Während der Baumaßnahme werden die Haltestellen Zewen Friedhof, Waldstraße, Fröbelstraße, Martinstraße, Kanzelstraße und Wasserbilliger Straße aufgehoben und an die Ersatzhaltestellen Martinstraße, Kantstraße und Im Siebenborn verlegt.