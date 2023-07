Bitburg und Wittlich: Einbrüche in mehrere Mobilfunk-Shops

WITTLICH/BITBURG. Wie die Polizei Wittlich mitteilt, drangen in der Nacht vom 14.07.2023 zum 15.07.2023 gegen 02.00 Uhr bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Telekommunikationsfachgeschäft in der Wittlicher Innenstadt ein.

Aus diesem wurden mehrere hochwertige Mobiltelefone entwendet. Zuvor versuchten sie vergebens in ein weiteres, nahegelegenes gleichartiges Fachgeschäft einzudringen. Im weiteren Verlauf der Nacht kam es im Innenstadtbereich von Bitburg zu zwei gleichgelagerten Fällen. Auch hier gelang es den Tätern lediglich in ein Geschäft einzudringen. Hier wurden ebenso hochwertige Mobiltelefone entwendet. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen.

Der Schaden liegt in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. Wer hat auffällige Personen oder Fahrzeuge festgestellt, die mit den Tatgeschehnissen in Verbindung stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Wittlich unter der Telefonnummer 06571-95000 in Verbindung zu setzen.