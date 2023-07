Trier: OB und Jugendamt-Mitarbeiter auf Facebook beleidigt – 33-Jährige zu Bewährungsstrafe veurteilt

TRIER. Das Amtsgericht Trier hat eine zum Tatzeitpunkt 33-jährige Angeklagte aus Trier wegen Beleidigung in sechs Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit Verleumdung einen Strafbefehl erlassen, durch den die Angeklagte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 8 Monaten mit Bewährung verurteilt worden ist.

Der Angeklagten wurde von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, Ende des Jahres 2020 bis Anfang des Jahres 2021 im Zusammenhang mit Sorgerechtsverfahren vor dem Amtsgericht Trier in sozialen Netzwerken, insbesondere Facebook, in sechs Fällen beleidigende und in einem Fall davon zudem unwahre ehrenrührige Äußerungen getätigt zu haben.

Sie hat dabei insbesondere die zuständige Gerichtsperson, den Oberbürgermeister der Stadt Trier, die für das Jugendamt der Stadt zuständige Dezernentin und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamts als „Verbrecher“ und „kriminelle Vereinigung“ bezeichnet.

Zudem hat sie bewusst wahrheitswidrig behauptet, dass diese Personen Kinder aus den Familien „rauben“ und „verkaufen“ würden, um damit Einnahmen für die städtischen Kassen zu generieren. Ebenfalls bezichtigte sie die zuständige Gerichtsperson wissentlich fälschlicherweise der Rechtsbeugung. Der Strafbefehl ist rechtskräftig.