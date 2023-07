Friseur-Innung Bernkastel-Wittlich: Sabine Schömann-Kuhnen bleibt Obermeisterin

WITTLICH. Anfang Juli kamen die Innungsfriseure der Region Bernkastel-Wittlich zur Mitgliederversammlung im Wittlicher Restaurant Daus zusammen. Dabei ging es neben wichtigen Entscheidungen für die Zukunft auch um die Wertschätzung des Meistertitels.

Zentraler Punkt war die Neuwahl des Vorstandes und weiterer Innungsgremien. Einstimmig wiedergewählt wurde Obermeisterin Sabine Schömann-Kuhnen. “Die vergangenen drei Jahre als Obermeisterin waren eine besondere Zeit. Als Innung haben wir gemeinsam viel bewegen können für unsere Branche”, erzählt die Hetzeratherin. “Ich blicke gespannt auf die nächsten drei Jahre und freue mich, ein solch tolles Vorstandsteam um mich zu haben.”

Als stellvertretende Obermeisterinnen wurden neu Michaela Thiesen vom Salon Lamberty aus Salmtal und Christiane Strong vom Salon Schnipp-Schnapp aus Dreis gewählt. Lehrlingswartin bleibt Gerlinde Kropp aus Monzelfeld. Die Friseurmeisterin ist bereits seit 2011 die Ansprechpartnerin für Auszubildende. Als Kassenprüfer zeichnen neu Heike Urban und Heike Schumann verantwortlich. Der Kreis der Beisitzer im Vorstand hat sich erweitert. Acht kreative Köpfe unterstützen die Innungsspitze. Einstimmig gewählt wurden Jutta Thiesen, Jörg Ruf, Margit Schabbach, Sonja Junk, Trudi Engel, Julia Franke, Anita Reisdorf und Veronika Ruf.

“Es ist schön, dass der Vorstand mit so viel Freude, Ideen und neuen jungen Meisterinnen wirken kann. Hier ist einiges in Bewegung”, freut sich auch Geschäftsführer Dirk Kleis. Einiges in Bewegung war auch in den letzten Monaten bereits. Die Innung hatte neben Weiterbildungen rund um Farbe auch Barber-Seminare angeboten. Höhepunkt war im Frühjahr die Hair & Style Night, kurz nach dem Event mit Friseur-Blogger Daniel Golz im Januar. Die nächsten Workshops sind bereits in Planung und der 21. April 2024 ist gesetzt für die nächste große Hair & Style Night in Hetzerath. “Es wird richtig, richtig gut werden. Wir haben echte Specials dabei”, blickt die Obermeisterin voraus.

Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung mit der Urkunde “Silberner Meisterbrief“. Auf 25 Jahre Meisterwürde blicken zurück Trudi Engel, Sonja Junk, Heike Urban, Heike Schumann und Obermeisterin Sabine Schömann-Kuhnen. “Die Urkunde steht für den Dank des Handwerks und ist ein Zeichen der Wertschätzung“, so Landesinnungsmeister Guido Wirtz, der die Urkunden überreichte.

Abgerundet wurde der Nachmittag mit Informationen aus der aktuellen Arbeit des Landesverbandes Friseure und Kosmetik Rheinland. Wirtz ging dabei unter anderem auf den aktuellen Tarifvertrag ein.

Corinna Jäger, Ausbilderin bei der Handwerkskammer Trier, berichtete über die verschiedenen Lehrgänge und Angebote für Auszubildende. (Quelle: Friseur-Innung Bernkastel-Wittlich)