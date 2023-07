Mehrere Brände in Linz am Rhein: Polizei sucht Feuerteufel

LINZ AM RHEIN. Nach mehreren Bränden in Linz am Rhein in den vergangenen Wochen ist die Polizei auf der Suche nach einem Brandstifter.

Es sei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet worden, teilte die Kriminalpolizei in Neuwied am Montag mit. Verletzt wurde bei den Bränden niemand.