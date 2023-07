Trier: Vier Schlägereien am Wochenende – mehrere Verletzte

TRIER. Am Wochenende flogen in Trier wiederholt die Fäuste: Von insgesamt vier Schlägereien im Stadtgebiet beichtet die Polizei in ihrer Wochenend-Bilanz.

Bereits am frühen Freitagabend wurde eine Streife der Polizei Trier gegen 20.45 Uhr am Bahnhofsplatz auf eine Schlägerei aufmerksam. Ein Mann schlug dabei einem anderen Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser sich ebenfalls mit Schlägen zur Wehr setzte. Die Kontrahenten wurden getrennt. Aufmerksame Zeugen berichteten den eingesetzten Beamten, dass der Täter bereits im Vorfeld stark alkoholisiert und aggressiv aufgetreten sei.

Am Samstagmorgen, gegen 4.40 Uhr, kam es im Bereich des Viehmarktplatzes sowie in der Konstantinstraße zu einem vermutlich alkoholbedingten Schlagabtausch von bis zu acht beteiligten Personen, bei denen mehrere Personen leicht verletzt wurden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich gegen 4.45 Uhr im Bereich des Augustinerhofs eine Schlägerei vor einer der dortigen Gaststätten. Auslöser waren wohl Unstimmigkeiten zwischen den Gästen der Kneipe und einer vorbeiziehenden Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden, die sich so weit aufschaukelten, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Auch hier wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Trier)