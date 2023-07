Speicher: Kinoabend der Vorschulkinder in der Kita des St. Vinzenzhauses

SPEICHER. Die Vorschulkinder der Kita des St. Vinzenzhauses in Speicher hatten sich als Highlight einen Filmabend in der Einrichtung gewünscht. Dann war es war es endlich soweit – Punkt 18.00 Uhr war Einlass in der Kita.

Nach einer Spielrunde wurde eine leckere Pizza verspeist, frisch zubereitet von einer Erzieherin. Anschließend wurde spontan entschieden, einen kleinen Nachtisch in der Eisdiele zu essen. Im Vinzenzsaal wurde danach der Film “Alwin und die Chipmunks” geschaut, Popcorn und Getränke standen bereit. Um 21.00 Uhr konnten die Eltern ihre müden aber sehr zufriedenen Kinder wieder abholen. Gemeinsam freut man sich jetzt auf die Abschiedswanderung im Juli.

Das St. Vinzenzhaus Speicher ist eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Das Angebot umfasst stationäre, teilstationäre und ambulante Hilfen zur Erziehung sowie eine Kindertagesstätte. Das St. Vinzenzhaus in Speicher ist in Trägerschaft der Vereinigung der Vinzentinerinnen GmbH mit Sitz in Köln. (Quelle: St. Vinzenzhaus Speicher)