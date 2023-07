Bitburg: 10-jähriges Kind von PKW erfasst – schwerverletzt

BITBURG. Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 13.25 Uhr in am Annnenhof in Bitburg zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind. Eine PKW-Fahrerin kam aus der Schliezgasse und bog nach rechts in Richtung Borenweg ab.

Neben dem Parkhaus Annenhof stand ein PKW, aus dem ein 10-jähriges Kind ausgestiegen war und unvermittelt hinter dem PKW hervor kam, ohne auf den Verkehr zu achten. Die PKW-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und das Kind prallte gegen den PKW.

Glücklicherweise war die PKW-Fahrerin mit geringer Geschwindigkeit unterwegs und kam direkt zum stehen. Trotzdem erlitt das Kind bei dem Aufprall eine Beinfraktur und wurde ins Krankenhaus gebracht. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)