Alter überrascht! Trierer Autoknacker auf frischer Tat erwischt – Haftbefehl

TRIER. Am 5. Juli 2023 beobachtete ein Zeuge einen Diebstahl aus seinem Firmenfahrzeug. Der Zeuge informierte daraufhin sofort die Polizei, die unverzüglich Fahndungsmaßnahmen einleitete.

Im Rahmen der Fahndung wurde ein 27-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Da gegen den Festgenommenen der Verdacht bestand, bereits am 4. Juli 2023 ein Fahrzeug aufgebrochen zu haben, erließ der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl.

Da es in der jüngsten Vergangenheit vermehrt in Trier zu Fahrzeugaufbrüchen kam, werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Es ist nach derzeitigen Stand der Ermittlungen unklar, ob der Tatverdächtige mit den vergangenen Fahrzeugaufbrüchen in Verbindung steht. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier unter der 0651 9779 2290 zu melden.