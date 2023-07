Frühjahrsbasar Graach: Spende für tierunterstützte Intervention und Pädagogik mit Kindern

GRAACH. Einen Scheck über 300 Euro überreichten Mitglieder des Orga-Teams des Frühjahrsbasars in Graach an Gerd Thiel von DogTher, für tierunterstützte Intervention und Pädagogik mit Kindern und Jugendlichen.

Herr Thiel bedankte sich von Herzen für die Unterstützung. Er freut sich eine weitere Familie, zusammen mit den Hunden, zu unterstützen und mit den pädagogischen und therapeutischen Maßnahmen Mensch und Tier miteinander zu verbinden.

Außerdem konnte im Juli mit einer Spende von 250 Euro das Zirkusprojekt „Zapp Zarap“ der Cusanus- Grundschule Bernkastel-Kues vom Basar unterstützt werden.

Der nächste Kinder Secondhand-Basar findet am 9. September wieder in der Mattheiser-Halle in Graach statt. Die Verkäufer und Käufer leisten mit der Abgabe und dem Kauf der Waren eine wertvolle Unterstützung für gute Zwecke in der Region. Die Nummernvergabe für Verkäufer läuft ab sofort – Anmeldung unter basar-bks@gmx.de. (Quelle: Touristik- und Gemeindebüro Graach an der Mosel)