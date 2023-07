Eintracht Trier verpflichtet Mittelfeldakteur Vladyslav Zaporozhets

TRIER. Nach überzeugenden Leistungen erhält auch U19-Spieler Vladyslav Zaporozhets seinen ersten Vertrag. Der 18-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt für zwei Jahre.

„Ich freue mich darüber, dass ich für die Eintracht spielen darf. Den Verantwortlichen danke ich dafür, dass sie mir die Möglichkeit geben für die 1. Mannschaft spielen zu können“, freut sich Vladyslav Zaporozhets über seinen ersten Vertrag bei Eintracht-Trier.

Der robuste 1,84 Meter große Ukrainer spielt seit August 2022 beim SVE. Vor seinem Wechsel zur Eintracht spielte Vladyslav für den FK Mariupol. In der vergangenen Saison konnte Zaporozhets Erfahrung in der A- Junioren Bundesliga Süd/Südwest sammeln.

„Vlad ist ein sehr spannender Spieler. Für seinen jungen Jahrgang spielt er bereits einen sehr männlichen und reifen Fußball. Hinzu kommt, dass er aggresiv gegen den Ball spielt und zusätzlich eine gute Spielübersicht hat. Im Testspiel gegen Dudelange hat er eine überzeugende Leistung gezeigt und wir sind uns sicher, dass in ihm noch einiges an Entwicklungspotenzial steckt“, so SVE-Cheftrainer Thomas Klasen zur Verpflichtung von Vladyslav Zaporozhets.