Hochwald: Am Nachmittag klickten die Handschellen – Mann mit drei Haftbefehlen festgenommen

LOCKWEILER/WADERN. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland landeten am Nachmittag des 04.07.2023 einen tollen Ermittlungserfolg.

Durch intensive Ermittlungen konnten die Beamten den derzeitigen Aufenthaltsort eines mittels dreier Haftbefehle gesuchten 37-jährigen Mannes aus dem Hochwaldraum in Lockweiler ausfindig machen.

Nach erfolgter Umstellung eines Wohnhauses in Lockweiler klickten um 16.40 Uhr die Handschellen. Der Gesuchte ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten unter anderem einen Personalausweis und eine Bankkarte, die am 07.03.2022 in Weiskirchen anlässlich eines Geldbeuteldiebstals gestohlen wurden.

Mit der Bankkarte fanden in der Folge mindestens 8 unberechtigte Geldabhebungen an Bankautomaten und Zahlungen in Kaufhäusern statt. Der Festgenommene wurde einer saarländischen Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Gesucht wurde der Mann wegen zweier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. In den Einsatz eingebunden waren mehrere Streifenkommandos der Polizeiinspektion Nordsaarland.

Zu ermitteln gilt es jetzt, ob der Festgenommene auch derjenige ist, der die unberechtigten Geldabhebungen vorgenommen hat. Über einige der Geldabhebungen dürften Bilder des unberechtigten Abhebers vorliegen.