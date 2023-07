Polizei sucht Diebinnen: EC-Karten geklaut und in Bitburg und Gerolstein genutzt

BITBURG/GEROLSTEIN. Am Mittwoch, 22. März 2023, gegen 10.45 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Frauen den Gelbeutel der Geschädigten aus der von ihr mitgeführten Handtasche. Anschließend nutzen die Unbekannten die entwendeten EC-Karten in mehreren Geschäften in Bitburg und Gerolstein und verursachten einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Eine der beiden Tatverdächtigen wurde durch Überwachungskameras aufgezeichnet. Diese Bilder werden nun zur Fahndung veröffentlicht.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täterin 1:

– weiblich

– ca. 50 Jahre

– afroamerikanischer Phänotyp

– ca. 1,80 Meter groß

– kräftige Statur

Täterin 2 (auf Fotos zu sehen)

– weiblich

– ca. 19 Jahre

– afroamerikanischer Phänotyp

– schwarze Haare, teilweise Dreadlocks mit hellen Extensions

– schwarzer Mantel

– weiß-schwarz gestreiftes Oberteil

– helle Jeans

– schwarz-weiße Nike-Schuhe

Die Polizei Bitburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identifizierung und zur Aufklärung der Tat geben können, sich unter 06561/9685-0 zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)