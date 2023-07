Anlauf- und Beratungsstelle für Familien: Sozialraumzentrum Waldrach eingeweiht

WALDRACH. Im September 2022 war es endlich soweit: Im Rahmen der sozialraumorientierten Jugendhilfe des Landkreises Trier-Saarburg konnte mit dem neuen Sozialraumzentrum Waldrach eine Anlauf- und Beratungsstelle für Familien in der Verbandsgemeinde Ruwer geschaffen werden.

Seitdem begleitet, unterstützt und berät das Team vor Ort Familien in schwierigen Lebenssituationen und entwickelt präventive Angebote. Die Arbeit des Sozialraumzentrums basiert auf der Vernetzung von Jugendhilfe und Sozialraumressourcen, um so die Angebote und Möglichkeiten des Gemeinwesens zu nutzen und zu optimieren, zu pflegen und zu stärken und damit die Familien bedarfsorientiert und passgenau zu unterstützen.

Die neuen Räumlichkeiten befinden sich unter dem Dach des Malteser-Hauses in der Trierer Straße 27 in Waldrach. Inzwischen hat sich der Trägerverbund (Palais e.V., AWO Südwest, Trier; Don Bosco Helenenberg) gut eingelebt und der offiziellen Einweihung des Sozialraumzentrums Waldrach stand nichts im Wege.

Am vergangenen Freitag konnten zu diesem Anlass dann Christiane Hanke (Teil der Geschäftsführung, Palais e.V.) und das pädagogische Team zahlreiche Gäste in Waldrach begrüßen. Joachim Christmann (Geschäftsbereichsleiter Jugend und Soziales des Landkreises Trier-Saarburg) dankte dem Team für die gute Zusammenarbeit in der Planungs- und Umsetzungsphase und überreichte das offizielle Einrichtungsschild.

Die Bürgermeisterin der VG Ruwer, Stephanie Nickels, betonte in ihrem Grußwort die Freude und die Bedeutung des neuen Sozialraumzentrums für die Familien und die gesamte Verbandsgemeinde. Der offiziellen Einweihung schloss sich ein kleines Sommerfest für Familien an. (Quelle: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Palais e.V.)