Erleichterung: Medicus-Praxen in Bitburg und Binsfeld in letzter Sekunde gerettet

BITBURG/TRIER. Zum 1. Juli führt der Arzt Kareem Gzayyil den Betrieb des MVZ Medicus eG Eifler Ärzte weiter. Die Zukunft der Mitarbeiter sowie sämtlicher Patienten des MVZ ist damit gesichert. Mit Beschluss des Amtsgerichts Bitburg vom 1. Juli wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Im Anschluss daran haben die Parteien einen Vertrag zur Fortführung der Arztpraxen geschlossen.

Über das Vermögen der Medicus eG war bereits Ende März die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und RA Ingo Grünewald zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden. Im Zuge der vorläufigen Verwaltung suchte RA Grünewald in Zusammenarbeit mit Vorstand Dr. Michael Jager nach einem geeigneten Investor und Übernehmer für die Medicus eG mit dem Ziel, das Versorgungszentrum zu erhalten und die Patientenversorgung zu sichern. Mit dem jungen Arzt Gzayyil ist dieses Ziel erreicht: Dieser arbeitete bereits seit Beginn des Jahres in den Medicus-Praxen und zeigte große Bereitschaft, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen. Mit Wirkung zum 28.06.2023 erhielt er von der kassenärztlichen Vereinigung die Zulassung, um sich niederlassen und Kassenpatienten behandeln zu dürfen.

Sanierer RA Ingo Grünewald zeigt sich zufrieden: „Ich freue mich, dass die Zukunft des MVZ gesichert und auch die Patienten nahtlos weiterbehandelt werden können. Ich bedanke mich besonders für die gute Zusammenarbeit mit der kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, mit deren Hilfe wir das Projekt so schnell umsetzen konnten.“

Die operative Betriebsfortführung, die Koordination der Abrechnungen mit den Abrechnungsstellen und Nachfolgergespräche wurde von Benedikt M. Garçon LL.M., geschäftsführender Gesellschafter der I-R-Consulting GmbH, Wiesbaden, unterstützt.

Dr. Michael Jager, Mitgründer und Vorstand der Medicus eG ist erleichtert: „Als mich am Mittwochabend die Nachricht von der Zulassung meines jungen Kollegen Kareem Gzayyil erreichte, war ich erleichtert. Es ist auch für die Region und die Patienten wichtig, dass das MVZ nun mit den beiden Einzelpraxen in Bitburg und Binsfeld eine Nachfolge findet. Ich wünsche meinem Kollegen und dem Praxisteam für die Zukunft alles Gute und bedanke mich bei allen für die tatkräftige Unterstützung in den letzten schwierigen Wochen und Monaten.“

„Ich hoffe, erfolgreich in die Fußstapfen von Dr. Jager treten zu können. Das Praxisteam und die Patienten habe ich ja bereits in den letzten Monaten kennen lernen dürfen. Deshalb freue ich mich auf die Aufgabe, die vor mir liegt. Patienten und Team liegen mir am Herzen.“, so der neue Praxisinhaber Kareem Gzayyil aus Orenhofen.

Über Medicus eG Eifler Ärzte

Die Medicus eG Eifler Ärzte betreibt Medizinische Versorgungszentren (MVZ) in Bitburg und Binsfeld und ist als Ärztegenossenschaft organisiert. In den beiden Praxen werden mehr als 3000 Patienten betreut. Das MVZ stellt eines der wichtigsten medizinischen Einrichtungen in der Eifel dar, insbesondere weil in den nächsten fünf Jahren mehr als die Hälfte der dort noch praktizierenden 50 Hausärzte in den Ruhestand wechseln werden.