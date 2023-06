“Respektloses Angebot” – Beschäftigte der Schloss Wachenheim AG streiken für mehr Lohn

TRIER. Am gestrigen Donnerstag, 29. Juni, sind die Beschäftigten von Schloss Wachenheim Ag in Trier erstmalig in einen mehrstündigen Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) rief die 240 Beschäftigten zur Arbeitsniederlegung auf. Hintergrund sind die derzeitigen Entgelttarifverhandlungen für die Sektkellereien in Hessen und Rheinland-Pfalz.

Bislang legte die Arbeitgeberseite, nach Ansicht der Gewerkschaft und Beschäftigten, kein akzeptables Angebot auf den Tisch. Die Unternehmen boten lediglich 5 % Entgelterhöhung. vDarüber hinaus sollte es eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1000 Euro für die gesamte Laufzeit geben.

„Dieses Angebot ist respektlos gegenüber der guten Arbeit der Beschäftigten. Das Angebot kommt einer Reallohnsenkung gleich. Wertschätzung der guten Arbeit? -Fehlanzeige! Die Arbeitgeber glauben, wie bei den Tarifverhandlungen für die Weinkellereien Rheinland-Pfalz auch, sich von den Abschlüssen der restlichen Ernährungsindustrie abkoppeln zu können“, so Jerome Frantz, verantwortlicher Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft NGG.

„Dort wurden durchweg Erhöhungen von mindestens 250 € im ersten Jahr abgeschlossen, das Angebot der Arbeitgeber liegt rund 100 € darunter. Und dabei hinkt das Tarifniveau in den Sektkellereien Rheinland-Pfalz bereits jetzt deutlich hinter den übrigen Tarifverträgen in der Getränkeindustrie her“, so Frantz weiter.

„Die Kolleginnen und Kollegen bekräftigen mit dem Warnstreik die Forderung nach einer Tarifsteigerung von 11 Prozent, mindestens jedoch 410 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten unterstreichen und die Arbeitgeberseite auffordern, beim kommenden Verhandlungstermin am 05. Juli 2023 ein deutlich verbessertes Angebot vorzulegen“, betont der Gewerkschafter. „Die Kolleginnen und Kollegen lassen sich nicht mit Krümeln abspeisen. Sie haben eine faire Lohnsteigerung verdient.“

Dem Tarifgebiet Sektkellereien Hessen und Rheinland-Pfalz gehören die Unternehmen Schloss Wachenheim (neben Trier/Konz mit Standort in Wachenheim/Pfalz), Henkell Freixenet und Rotkäppchen an.