++ Wochenend-Wetter in der Region: Wolkenmix und wenig Regen ++

OFFENBACH. Erst Wolken und Schauer, dann wieder Sonne: Der Freitag wird der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaft. In der Eifel zeigt sich die Sonne schon am Vormittag, im Südosten dann nachmittags.

Es wird 22 bis 24 Grad warm, in Hochlagen bleibt es bei 19 Grad. Viele Wolken und leichten Regen bringt der Samstag, Sonnenschein ist hier bei 20 bis 23 Grad eher nicht zu erwarten.

Heiter bis wolkig und größtenteils niederschlagsfrei wird dem DWD zufolge der Sonntag. Lokal seien am Vormittag schwache Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad, in höheren Lagen der Eifel um 19 Grad. (Quelle: dpa)