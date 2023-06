RLP: Feuerwehr muss freischleppen – Jacht fährt auf Sandbank auf

LINZ am RHEIN. Eine Motorjacht ist am Dienstag auf dem Rhein bei Linz am Rhein auf Grund gelaufen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Das mit zwei Leuten besetzte Boot sei in der Nähe einer Fähre auf eine Sandbank aufgelaufen, berichtete die Polizei. Sie ging nach eigenen Angaben davon aus, dass der Bootsführer die Begebenheiten vor Ort nicht kannte.

Die Feuerwehr schleppte die Motorjacht später frei, wie es weiter hieß. Zu einem Personen- oder Sachschaden kam es demnach nicht. Die Motorjacht setzte nach dem Einsatz ihre Fahrt fort. (Quelle: dpa)