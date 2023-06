Luxemburg: Gefährliche Fahrmanöver von PKW – Biker auf Autobahn schwer verletzt

DUDELANGE. Gegen 23.10 Uhr kam es am gestrigen Sonntag zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad auf der A3 in Richtung Frankreich.

Dabei hatte der Autofahrer ersten Erkenntnissen nach einige gefährliche Fahrmanöver auf Höhe der Ausfahrt Dudelange-Centre unternommen. Zwei Motorradfahrer konnten dem Fahrzeug zunächst ausweichen. Allerdings wurde kurz darauf einer der beiden Motorradfahrer vom Wagen erfasst, woraufhin der Motorradfahrer stürzte und schwer verletzt wurde.

Der Unfallfahrer blieb zunächst stehen, entfernte sich aber dann vom Unfallort, ohne seine Kontaktdaten anzugeben.

In dieser Sache sucht die Police Grand-Ducale nach Zeugen, die zweckdienliche Angaben zum flüchtigen Fahrer sowie zu dessen Fahrzeug machen können. Hinweise sollen bitte der nationalen Verkehrspolizei (UPR) per Telefon unter der Nummer (+352) 244 17 5200 oder per E-Mail an upr@police.etat.lu weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)