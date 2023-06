Kreis Bernkastel-Wittlich: Gelungener Auftakt zur Kampagne “Frauen in die Politik”

BERNKASETL-KUES. Mit der Kampagne „Zukunft gestalten – Kommunalpolitik lockt Frauen“ will die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bernkastel-Wittlich, Gabriele Kretz, mehr Frauen für die Politik begeistern. Zum Auftakt hatte sie zu einem Kabarettabend mit Marlies Blume nach Bernkastel-Kues eingeladen, 130 Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung.

Marlies Blume begeisterte ihr Publikum zum Thema Frauen in die Politik auf hohem kabarettistischem Niveau – eben Kabarett mit Kopf, Herz, Hand und Fuß. Frauen dürfen sich trauen und können, sollen und müssen mitmischen. Die Botschaft: Wer sich für den Gemeinderat aufstellen und wählen lässt, kann mitgestalten und mitbestimmen! Und Frauen dürfen die Männer in der Politik nicht allein lassen, sie werden dringend gebraucht und Politik darf auch Spaß machen!

Die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis, die Landfrauen und die Unternehmerfrauen im Handwerk und weitere Kooperationspartner wollten mit diesem Auftakt zeigen, dass es in der Politik nicht immer bierernst zugehen muss und dass Frauen es in der Hand haben, etwas zu verändern. Im Anschluss an das Kabarett konnten die Teilnehmerinnen im Rahmen eines Publikumsgespräches ihre Anregungen und Ideen äußern, welche Unterstützung sie sich wünschen, was sie brauchen und wie es weitergehen soll. Hier fielen Stichworte wie Rollenstereotype aufbrechen, Veranstaltungen die „frau“ stärken und Mut machen und gute Netzwerke.

Daher soll es bereits am Dienstag, 4. Juli 2023, mit einem Online-Motivationsworkshop weitergehen: „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik – ein Herzensprojekt das motiviert“. Am 13. Juli findet der erste Frauenstammtisch im Coworking-Space in Minheim statt. Und weitere Angebote für Frauen, die sich für Kommunalpolitik interessieren sind in Planung.

Die Initiative „Zukunft gestalten – Kommunalpolitik lockt Frauen“ ist überparteilich. Es können alle interessierten Frauen mit und ohne Parteimitgliedschaft teilnehmen. Die Teilnahme ist unverbindlich und verpflichtet zu nichts, auch nicht zu einer Kandidatur bei den nächsten Kommunalwahlen in 2024. „Uns geht es darum, Interesse für Kommunalpolitik zu wecken und ein Netzwerk aufzubauen, um so Frauen auf ihrem Weg in die Politik zu begleiten und zu unterstützen“, so die Gleichstellungsbeauftragte Gabriele Kretz, bei der auch weitere Informationen zu den geplanten Veranstaltungen erhältlich sind (E-Mail: Gabriele.Kretz@Bernkastel-Wittlich.de oder Telefon: 06571/14-2255). (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)