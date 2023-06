++ Update: Brand in Trier-Euren gelöscht – Dämmmaterial verursachte riesige Rauchsäule ++

TRIER-EUREN. Die Feuerwehr Trier hat am Vormittag einen Brand in einem leerstehenden Industriegebäude in Trier-Euren gelöscht. Gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr per Notruf alarmiert, im Industriegebiet in Euren brannte die Dämmung einer leerstehenden Halle, an der derzeit Arbeiten stattfinden.

Durch brennendes Dämmmaterial entstand eine weithin sichtbare Rauchsäule, die schnell eintreffenden Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Euren und Zewen hatten das Feuer sehr schnell unter Kontrolle. Bis gegen 12.30 Uhr fanden noch Nachlöscharbeiten statt.

Vorsorglich informierte die Integrierte Leitstelle Trier die Bevölkerung über das Modulare Warnsystem (MoWaS), so dass die Warnung vor starker Rauchentwicklung auch über Warn-Apps verbreitet wurde. Mittlerweile wurde die Warnung wieder aufgehoben, im Einsatz waren auch die so genannten CBRN-Erkunder der Berufsfeuerwehr, die Schadstoffe messen, eine Gefahr für die Bevölkerung besteht aber nicht.

Während des Einsatzes waren Teile der Niederkircher Straße gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr örtlich um. Im Einsatz waren die Wachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr Trier, der A- und B-Dienst der Berufsfeuerwehr, ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr, ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) des Deutschen Roten Kreuzes aus Ehrang, die Freiwilligen Feuerwehren Euren und Zewen, die Polizeiinspektion Trier und der

Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizei zur Brandermittlung sowie die Stadtwerke Trier. (Quelle: Stadt-Trier)