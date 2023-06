Brutale Überfälle in Trier: Geschlagen und ausgeraubt – Kripo sucht nach Messer-Gruppe

TRIER. Die Kripo Trier ermittelt derzeit in zwei Raubüberfällen, die sich am frühen Freitagmorgen, 16. Juni, im Bereich der Domikanerstraße und der Windstraße zugetragen haben. Nach den bisherigen Ermittlungen waren zwei 16- und 17-Jährige zu Fuß in der Dominikanerstraße unterwegs, als sie im Bereich der Einmündung zur Flanderstraße aus einer größeren Personengruppe heraus bedroht und geschlagen wurden.

Erst als die Geschädigten die geforderten Wertgegenstände, Bargeld und persönliche Gegenstände herausgegeben hatten, ließen die Angreifer von ihnen ab und flüchteten in Richtung Innenstadt. Wenig später erschienen zwei weitere Geschädigte bei der Polizeiinspektion Trier und schilderten einen ähnlich gelagerten Vorfall im Bereich der Windstraße. Dort seien sie aus einer größeren Personengruppe heraus angegriffen und geschlagen worden. Die Angreifer raubten Bargeld, ein Mobiltelefon und eine Debitkarte.

Die beiden Vorfälle ereigneten sich in der Zeit zwischen 0.00 Uhr und 0.30 Uhr. Die Geschädigten wurden jedes Mal mit einem Messer bedroht. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei den Angreifern um die gleiche Personengruppe gehandelt hat, die in dieser Nacht möglicherweise auch noch andere Taten begangen hat oder auf andere Art und Weise in der Trierer Innenstadt aufgefallen ist.

Die Kripo fragt: Wer kann Hinweise zu den genannten Taten oder den Tätern geben? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit diesen Taten oder der Tätergruppierung in Verbindung stehen können. Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2253 oder 0651/9779-2290. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)