Herforst: Drei Verletzte nach Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug

HERFORST. Am gestrigen Abend, 21. Juni, kam es um 20:39 Uhr auf der L46 in Höhe der Ortschaft Herforst zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Nach Angaben der Polizei, war eine 30-jährige Pkw-Fahrerin dabei auf der L 46 von Spangdahlem in Richtung Trier unterwegs und wollte nach links in die Römerstraße in Herforst abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Wagen einer 60-jährigen Fahrerin, woraufhin es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde auch ein weiterer, im Kreuzungsbereich haltender Pkw eines 23-jährigen Fahrers beschädigt.

Die beiden Fahrerinnen mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser in Trier und Bitburg eingeliefert werden. Nach ersten Ermittlungen wurden sie glücklicherweise nicht schwer verletzt. Der 23-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und bedurfte keiner weiteren Behandlung.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.