Forum Bürgerkirche St. Gangolf: Autorenlesung “Nimm der Ohnmacht die Macht”

TRIER. Auch nach der festlichen Altarweihe und Wiedereröffnung von der im Herzen von Trier gelegenen Kirche St. Gangolf wird das vom Kuratorium der Markt- und Bürgerkirche entwickelte Format „Forum Bürgerkirche“ fortgesetzt.

Am Freitag, den 30. Juni 2023, findet um 20 Uhr eine öffentliche Lesung mit Buchvorstellung von Schwester Dr. Melanie Wolfers, Wien, statt. Die bekannte Theologin und Peter-Wust-Preisträgerin 2023 spricht zum Thema „Nimm der Ohnmacht die Macht – Entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Angst, Gefühle und innere Blockaden verstehen und bewältigen.“

Veranstalter im Rahmen des „Forum Bürgerkirche“ ist die Peter-Wust-Gesellschaft e.V. und die Katholische Erwachsenenbildung Trier in Verbindung mit dem Bene-Verlag Essen.

Peter-Wust-Gesellschaft: „Pandemie, Ukraine-Krieg, Umweltzerstörung: Viele erleben sich ohnmächtig angesichts der gesellschaftlichen Krisen. Aber auch im Alltag begleitet viele in schwierigen Lebenssituationen oft ein Gefühl von Kontrollverlust und Hilflosigkeit. Die Bestsellerautorin und Ordensfrau Melanie Wolfers will aufzeigen: Wir sind diesem Erleben nicht hilflos ausgeliefert, sondern können auf innere Kräfte bauen, die uns in der Not tragen und positive Energie freisetzen.“

Der Abend wird musikalisch umrahmt von Saxophonist Aloys Pinn, Trier. (Quelle: Kuratorium Markt- und Bürgerkirche St. Gangolf Trier)