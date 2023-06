++ Wetter in der Region: Weitere Gewitter und Starkregen erwartet ++

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und im Saarland werden weitere Gewitter mit Starkregen erwartet. Der Mittwoch startet zunächst bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Nachmittag und am Abend kann es dann vor allem im Bergland vereinzelt zu Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 27 und 30 Grad, in höheren Lagen bei um die 24 Grad.

Am Donnerstag erwarten die Meteorologen dann teils schwere Gewitter mit heftigem Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel. Es besteht Unwettergefahr. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 30 Grad, in Hochlagen bei 20 bis 24 Grad.

Das Wetter beruhigt sich am Freitag dann wieder: Bei schwachem bis mäßigem Nordwestwind bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Maximaltemperaturen liegen bei 23 bis 26 Grad, in Hochlagen der Eifel bei 18 Grad. (Quelle: dpa)