Nach Feuer im Europa-Park: Holiday Park hat Alarmpläne für Brandereignisse

HASSLOCH. Nach dem Feuer im Europa-Park in Rust hat der Holiday Park in Haßloch mitgeteilt, das Freizeitareal in der Pfalz verfüge über Alarmpläne für mögliche Brandereignisse.

Regelmäßige Übungen

Zudem führe man mit den örtlichen Feuerwehren und Rettungskräften regelmäßig Übungen durch, sagte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Mitarbeiter werden geschult

«Eigene Mitarbeiter sind in Theorie und Praxis in der Handhabung von Löscheinrichtungen geschult.» Im vergangenen Jahr kamen rund 800.000 Besucher in den Park in Haßloch. Das Feuer im südbadischen Rust war sehr wahrscheinlich durch einen technischen Defekt verursacht worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.