Veranstalter zufrieden mit Start von Rheinland-Pfalz-Tag – Bis zu 150.000 Gäste erwartet

BAD EMS. Polizei und Veranstalter sind mit dem Start des Rheinland-Pfalz-Tages in Bad Ems zufrieden. «Bis jetzt läuft alles plangemäß», sagte ein Polizeisprecher am Samstagmittag. «Wir hoffen, dass alles so bleibt.»

Das Landesfest halte auch am zweiten Tag, was es verspreche, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) laut Mitteilung. «Bad Ems präsentiert sich als großartiger Gastgeber.» Demnach waren am Freitag, dem ersten Tag des Landesfests, rund 25.000 Besucher und Besucherinnen nach Bad Ems gekommen.

Der Rheinland-Pfalz-Tag findet dieses Jahr zum 37. Mal statt. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 150.000 Gästen am Wochenende, der Eintritt ist kostenlos. Bad Ems richtet das Landesfest nach 2005 zum zweiten Mal aus. Seit 1984 wird es jedes Jahr in einer anderen Stadt veranstaltet.