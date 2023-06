++ Wetter in der Region: Ab Montag kommen Gewitter – Starkregen möglich ++

OFFENBACH. Das ruhige, trockene Sommerwetter dürfte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bald ein Ende finden. Am Sonntag bleibe es zunächst noch weitgehend niederschlagsfrei bei bis zu 32 Grad, teilte der Deutscher Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit.

In der Nacht zum Montag nehme dann die Bewölkung zu. Es komme zu Schauern und einzelnen Gewittern.

Auch der Start in die neue Woche gestaltet sich den Meteorologen zufolge örtlich mit Schauern und Gewittern, lokal könne es zu Starkregen kommen. Es bleibt demnach aber sehr warm bei maximal 29 Grad, dürfte also sehr schwül werden. Auch am Dienstag sind Unwetter möglich bei voraussichtlich bis zu 30 Grad. (Quelle: dpa)