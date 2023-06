Update: Geldautomaten-Sprengung im Saarland – Polizei äußert sich zu Fluchtfahrzeugen

SAARBRÜCKEN/GERLFANGEN. In den frühen Morgenstunden am heutigen Samstag, 17.6.2023, sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldausgabeautomaten in der Nordgauhalle in Gerlfangen (lokalo berichtete). Nach der Tat flüchteten die Täter vom Tatort. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sprengten gegen 3.45 Uhr Unbekannte den in der Mehrzweckhalle “Nordgauhalle” aufgestellten Geldausgabeautomaten in Gerlfangen. Anschließend flüchteten sie mit mindestens einem PKW vermutlich über den Ortsteil Fremersdorf in Richtung Frankreich. Bei den Fahrzeugen soll es sich um einen schwarzen BMW SUV der X-Reihe und ggf. einen silberfarbenen Opel Vectra handeln.

Durch die Detonation entstand an dem Gebäude ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Aufgrund der im Automat installierten Sicherheitsmechanismen konnten die Täter keine Beute erlangen. Derzeit finden weiterhin Fahndungsmaßnahmen diesseits und jenseits der Landesgrenze statt.

Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133 in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)