Wiesenfläche brennt bei Wiesbaum – Polizei warnt vor erhöhter Brandgefahr

WIESBAUM. Wie von der Polizei bereits mehrfach in diesem, aber auch regelmäßig in den vergangenen Jahren mitgeteilt, steigt mit dem guten sonnigen Wetter auch immer die Trockenheit der Wald- und Wiesenflächen, so dass hiermit auch die potentielle Gefahr von Bränden steigt.

Trotz dieser wiederholten Warnungen scheinen sich noch nicht alle über die potentiellen Gefahren der Trockenheit, verbunden mit möglichem sorglosen Umgang mit brennenden oder glimmenden Gegenständen, bewusst zu sein. Daher warnt die Polizei erneut!

Am 16.6.2023, gegen 14.55 Uhr, kam es abermals zum Brand einer Wiesenfläche. Dieses Mal im Bereich der K15 zwischen Wiesbaum und Alendorf.

Aufgrund des sehr schnellen und professionellen Eingreifens der etwa 34 Feuerwehrkräfte aus Hillesheim, Wiesbaum und Mirbach konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass er sich letztlich auf eine Fläche von etwa 30 Quadratmetern beschränkte.

Die genaue Brandursache ist nunmehr Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)