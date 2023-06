Vulkaneifel: Sturzbetrunkener Randalierer bedroht wiederholt seine Angehörigen

KELBERG. Am 15.6.2023, gegen 20.30 Uhr, randalierte ein 25-jähriger, junger Mann aufgrund massiven Alkoholkonsums an der Anschrift seines Bruders in Kelberg, beschädigte hier dessen Fahrzeug und ließ sich nicht beruhigen.

Als die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Daun vor Ort eintrafen, wurde bei dem jungen Mann eine Alkoholisierung von über 2,5 Promille festgestellt. Der 25-Jährige verhielt sich auch den Beamtinnen und Beamten gegenüber respekt- und distanzlos.

Letztlich wurde ihm ein Platzverweis erteilt, welchem er nur sehr widerwillig nachkam. Gleichzeitig wurde ihm die Ingewahrsamnahme angedroht, sollte er erneut vor Ort erscheinen. Gegen 23.03 Uhr sodann erhielt die Polizeiinspektion Daun erneut die Mitteilung, dass der junge Mann vor Ort erschienen sei und sich erneut extrem aggressiv verhalte.

Als die Beamtinnen und Beamten vor Ort eintrafen, wurde ihm die Ingewahrsamnahme erklärt, er wurde gefesselt und zur Polizeiinspektion Daun verbracht, wo er die Nacht zum Ausnüchtern nutzen konnte. Entsprechende strafrechtliche Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Am 16.6., gegen 20,45 Uhr, sodann hatte der junge Mann abermals nach erheblichem Alkoholkonsum, nunmehr über 1,4 Promille, die Kontrolle über sich selbst verloren und ging erneut gegen seine Angehörigen vor. Als die Beamtinnen und Beamten vor Ort eintrafen, ergaben sich Hinweise sowohl auf eine Fremd- als auch auf eine Eigengefährdung, so dass der junge Mann einem Facharzt einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt wurde. Hier verblieb er dann zunächst. Glücklicherweise wurden die Verwandten durch seine Handlungen nicht verletzt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)