Trierer Moselfest “Zurlauben”: Tolle Unterstützungsaktion für Vereine & Co. – jetzt bewerben!

TRIER. Vom 7. bis 9. Juli ist es endlich wieder soweit: Das beliebte Trierer Moselfest öffnet am Zurlaubener Ufer seine Pforten. Über drei Tage erwartet die Besucherinnen und Besucher ein tolles Live-Musikprogramm, herzhafte Speisen, leckere Getränke und natürlich jede Menge gute Laune bei unvergleichlicher Kulisse direkt an der Mosel.

Auch in diesem Jahr wird auf dem Moselfest, welches im Gegensatz zum Trierer Altstadtfest nicht städtisch finanziert wird, kein Eintritt erhoben. Durch den Kauf eines Solidaritäts-Bändchens kann die Veranstaltung jedoch unterstützt werden.

Hierzu hat sich der Veranstalter in diesem Jahr eine tolle Aktion einfallen lassen zur Unterstützung kleinerer Vereine und Organisationen:

So übernimmt an den drei Veranstaltungstagen jeweils eine andere Organisation, ein anderer Verein etc. den Verkauf der sogenannten Solidaritäts-Bändchen. Das Aussergewöhnliche: Pro verkauftem Bändchen gibt es eine gute Provision, welche dem jeweiligen Club/ Verein anschließend als Spende zur Verfügung gestellt wird. Hierzu kann sich aktuell noch beworben werden!

Das ist genau das richtige für euren Verein, Club oder Organisation und Uhr habt Lust den Verkauf an einem der Festtage zu übernehmen ?

Dann bewerbt euch gerne unter info@club11-trier.de