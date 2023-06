Spaß oder kein Spaß mehr? Abkühlung mit Wasserpistole führt zu Auseinandersetzung

SPEYER. Ein Spiel mit einer Wasserpistole hat in Speyer zu einem Polizeieinsatz geführt. Zwei Mädchen im Alter von 14 und 17 Jahren spritzten am Mittwoch vorbeilaufende Passanten mit einer Wasserpistole ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Den Jugendlichen zufolge habe die überwiegende Mehrheit der Menschen dies wegen der hohen Temperaturen als lustig empfunden.

Ein unbekannter Mann war jedoch nicht wirklich amüsiert darüber: Er soll die Mädchen angeschrien und beleidigt haben. Der 20 Jahre alte Freund des einen Mädchens habe sich daraufhin eingemischt. Unvermittelt habe der Mann ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sei zu Fuß geflohen. Der 20 Jahre alte Verletzte sei daraufhin durch einen Rettungswagen ambulant behandelt worden. Die Polizei sucht nun nach dem Mann und Zeugen des Vorfalls.