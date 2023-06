Lindemann-Show in Trier – Jetzt fordern auch “DIE GRÜNEN” die Absage!

TRIER. In den vergangenen Tagen forderten der Frauennotruf sowie das feministische Netzwerk Trier, das Konzert von Till Lindemann am 20. November 2023 in Trier abzusagen. Wie die Trierer Stadtratsfraktion Bündnis 90/die Grünen nun mitteilt, unterstützen diese die darin enthaltenen Forderungen ausdrücklich.

In der Mitteilung der Fraktion heisst es:

“Die zahlreichen Berichte verschiedenster Frauen lassen unserer Ansicht nach keinen anderen Schluss zu, als davon auszugehen, dass Till Lindemann in einem erschreckenden Ausmaß systematisch an Frauen und minderjährigen Mädchen sexuelle Gewalt ausgeübt hat und dies von vielen unterstützt und teilweise sogar gefördert wurde. Neben der strafrechtlichen Verurteilung, die noch aussteht, ist diese systematische sexuelle Gewalt bereits jetzt politisch und moralisch zu verurteilen.

Wir begrüßen es, dass nun der Einsatz von Awareness-Teams breiter diskutiert und die Notwendig-keit solcher Teams nun auch in der Musikbranche stärker erkannt wird. Allerdings teilen wir hier die Ansicht der Initiator*innen der Mailaktion, dass ein Awareness-Team nicht dazu da ist, die Besuche-rinnen vor dem auftretenden Künstler zu schützen. Ein Awareness-Konzept kann nur funktionieren, wenn alle Beteiligten der Veranstaltung dahinterstehen – das ist hier offensichtlich nicht der Fall.

Wir sind uns als Stadtratsfraktion natürlich der vertraglichen Zwänge der MVG Trier gegenüber dem Konzertveranstalter Popp Concerts bewusst und appellieren daher an die jeweiligen Organisatoren, Mittel und Wege zu erörtern, wie auf die Durchführung des Konzerts verzichtet werden kann.

Wir als Stadtratsfraktion werden die jeweiligen Organisatoren hierbei mit all unseren Möglichkeiten unterstützen. Sollte die Durchführung des Konzerts aus vertraglichen Gründen für die MVG Trier und die Stadt nicht verhindert werden können, so sehen wir die Notwendigkeit entsprechender Informationsveranstaltungen im Vorfeld und vor Ort am Veranstaltungstag.