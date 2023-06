Apotheker-Streik: Viele Apotheken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind zu

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung sind am Mittwoch viele Apotheken in Rheinland-Pfalz und im Saarland geschlossen geblieben. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hatte zu dem bundesweiten Protesttag aufgerufen.

Rund 90 Prozent der Apotheken in Rheinland-Pfalz beteiligten sich an der Aktion, sagte ein Sprecher des Landesverbandes am Mittwochmorgen in Mainz. Im Saarland sei die Situation nach seinen Informationen ähnlich.

Die Branche will mit dem Protesttag auf Personalnot und Mehraufwand wegen Lieferengpässen von Medikamenten hinweisen. Sie beklagt außerdem eine seit Jahren unzureichende Finanzierung und fordert deshalb Honoraranhebungen. Wer am Mittwoch dringend Medikamente brauche, könne Notdienst-Apotheken aufsuchen, die in beiden Ländern geöffnet seien. (Quelle: dpa)