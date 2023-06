Von hinten festgehalten und bestohlen: Überfall in Luxemburg

LUXEMBURG. Am Abend des 11.6. wurde ein Mann zur Anzeige eines gewalttätigen Diebstahls, der sich gegen 5.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag zu dessen Nachteil am Hauptbahnhof in Luxemburg zugetragen hatte, bei der Police Grand-Ducale vorstellig.

Auf einem Bahnsteig wartend, war der Geschädigte von zwei Männern angepöbelt und zu einer Prügelei aufgefordert worden. Es kam anfangs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Angreifer und dem Geschädigten, wobei letztgenannter versuchte, sich zu verteidigen, jedoch von einem zweiten Angreifer von hinten gepackt wurde.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte der Geschädigte, dass ihm seine Halskette gestohlen wurde. Bevor beide Täter flüchteten, habe ein Täter ein Messer gezeigt.

Der Betroffene trug bei dem Angriff Verletzungen davon und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Es wurde eine Klage eingereicht und Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)