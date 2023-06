Luxemburg: 74-Jährige Elisabet Meyrath aus Howald vermisst

HESPERINGEN/HOWALD. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wird seit Sonntagmittag, dem 11.06.2023, 12.30 Uhr die 74-jährige MEYRATH Elisabet aus Howald vermisst.

Die Dame ist bekleidet mit einer weißen Bluse, einer leicht gelblichen Hose, trägt schwarze Damenschuhe mit kleinem Absatz und ein weißer Hut. Des Weiteren trägt sie ein Hörgerät am linken Ohr sowie eine Brille.

Zweckdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte der Polizeidienststelle Luxemburg per Telefon unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu weitergeleitet werden.