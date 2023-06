++ Wetter in der Region: Sonniger Wochenstart mit bis zu 31 Grad ++

OFFENBACH. Zum Wochenstart wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sonnig und sehr warm. Am Montag steigen die Temperaturen auf maximal 27 bis 31 Grad, in Hochlagen auf etwa 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Mit viel Sonnenschein und ohne Niederschläge geht es am Dienstag weiter. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 29 Grad, in höheren Lagen bleibt es etwas kühler. Heiter und niederschlagsfrei wird es laut DWD auch am Mittwoch. Im Westen soll es 25 bis 28 Grad warm werden, im höheren Bergland etwa 23 Grad. (Quelle: dpa)