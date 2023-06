Klüsserath: Kleingruppen stehlen Tausende Euro aus Wohnwägen – während Besitzer schliefen!

KLÜSSERATH. Am Donnerstag, den 8.6.2023, fand in dem Reisemobilpark neben dem Campingplatz in Klüsserath eine Ausstellung statt, bei der teils hochwertiges neues Campingzubehör vorgestellt und verkauft wurde. Während der Tageszeit wurden bereits von mehreren Zeugen zwei Kleingruppen festgestellt, die sich rasch zwischen den Wohnmobilen umherbewegten.

Die Personen machten teils Fotos von den Wohnmobilen und gehörten offensichtlich nicht zur Campinggemeinschaft. In der Zeit zwischen dem 8.6., 23.00 Uhr, und dem 9.6.2023, 6.00 Uhr, wurden schließlich mindestens acht unverschlossene Wohnwägen oder Wohnmobile von den unbekannten Tätern geöffnet, während die Eigentümer darin schliefen. Hierbei wurden die Geldbörsen entwendet, das darin befindliche Bargeld entnommen und die Geldbörse in unmittelbarer Tatortnähe entsorgt.

Insgesamt wurden durch diese Vorgehensweise über 3.000 Euro Bargeld entwendet. Insbesondere über dieses dreiste Vorgehen war die Campinggemeinschaft sehr schockiert. Mehrere Zeugen gaben an, dass die erste Kleingruppe aus drei männlichen Personen Mitte 20, südländischem Aussehen und Sprache, mit Dreitage- oder Vollbart und teils abgenutzter Kleindung bestand. Die zweite Kleingruppe wurde als Familie mit Kleinkind und ebenfalls südländischem Aussehen und Sprache beschrieben.

Zeugen, die Hinweise über die Identität oder den Aufenthalt dieser Kleingruppen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Schweich empfiehlt in diesem Zusammenhang, Wohnmobile und Wohnwägen auch bei Anwesenheit im Schlafe abzuschließen, um Unberechtigten den Zutritt nicht zu vereinfachen. Auch Bargeld oder andere Wertgegenstände sollten nicht offen herumliegen. Auch über die Vorgehensweise, dass sich Personen vermutlich unberechtigt über einen Campingplatz bewegen und Fotos von mehreren Wohnmobilen und Wohnwägen fertigen, sollten dazu bewegen, die örtliche Polizei darüber zu informieren. (Quelle: Polizeiinspektion Schweich)