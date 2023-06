Autobahn-Unfall in Luxemburg: PKW fährt auf Motorrad auf – Autofahrer fährt einfach weiter

SALZHOF. Gegen 5.20 Uhr kam es am gestrigen Donnerstag auf der Autobahn A4 in Richtung Luxemburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad.

In Höhe des Radars in Salzhof fuhr der PKW auf ein Motorrad auf, wobei Biker Verletzungen am Bein davontrug. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um das Wohlergehen des Unfallopfers zu kümmern und die Polizei in Kenntnis zu setzen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung: Personen, die Zeugen des Verkehrsunfalls wurden und zweckdienliche Hinweise zum flüchtigen PKW mitteilen können, sind gebeten, sich bei der nationalen Verkehrspolizei UPR per Telelefon: (+352) 244 17 5200 oder per E-Mail: upr@police.etat.lu zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)