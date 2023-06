Regelrechte Welle: Zahlreiche Einbrüche und Einbruchsversuche in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet zahlreiche Einbrüche sowie Einbruchsversuche im ganzen Großherzogtum am vergangenen Wochenende.

In Bettemburg war von Freitag auf Samstag beabsichtigt worden, in ein Einfamilienhaus in der rue Charles Jacquinot einzudringen. Der oder die unbekannte(n) Täter war(en) auf die Terrasse geklettert und versuchte(n) eine Fenstertür aufzubrechen. Hierbei war es beim Versuch geblieben.

Am Samstagmorgen hatte sich ein Einbrecher über ein offenstehendes Dachfenster unberechtigten Zutritt in ein Einfamilienhaus in der rue des Hauts-Fourneaux in Luxemburg-Dommeldingen verschafft. Es ist annehmbar, dass dieser über die Regenrinne aufs Dach gelangt ist.

Am Samstag in der Mittagsstunde war ein bis dato unbekannter Täter, vermittels Aufhebeln der Terrassentür an der Gebäuderückseite, in ein Einfamilienhaus in der route de Zouftgen eingedrungen.

Einbrecher versuchten am Samstagnachmittag in zwei Wohnungen der vierten Etage im Boulevard Pierre Frieden in Luxemburg-Kirchberg gewaltsam einzudringen. Das Vorhaben misslang, wobei die Eingangstüren erheblich beschädigt wurden.

Von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Appartementgebäudes in der avenue G.-D. Charlotte in Düdelingen. Die Wohnungstür war aufgebrochen und die gesamten Räumlichkeiten durchsucht worden. Wertgegenstände, unter anderem mehrere Uhren, wurden gestohlen.

In der Nacht auf Sonntag war, um ins Schulgebäude in der rue Gaston Thorn in Mamer einzubrechen, ein Fenster eingeschlagen worden. Der oder die Täter ging(en) ohne Diebesgut flüchtig.

Aus einem Gartenhaus in der rue de Pommiers in Luxemburg-Cents wurden in der Nacht auf Sonntag Gartenarbeitsgeräte entwendet. Auch hier war ein Fenster eingeschlagen worden, um ins Innere zu gelangen.

Von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in einen Frisörladen in der rue de Macher in Remich, bei welchem Bargeld aus der Kasse entwendet wurde.

Ebenfalls wurde im gleichen Zeitraum in ein Restaurant in der rue de la Gare in Mersch eingebrochen.

Einbruch am Sonntagnachmittag in eine Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses in Esch/Alzette, Place de l’Exposition. Es wurde Schmuck entwendet.

Am späten Sonntagabend wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der rue Jean Claus in Schifflingen gemeldet, nachdem die Bewohnerin Geräusche, welche von zu Bruch gehendem Glas stammten, wahrgenommen hatte. Der Einbrecher flüchtete umgehend, als er bemerkt wurde. Tatwerkzeug und weitere Spuren konnten am Tatort gesichert werden. Eine Fahndung verlief ergebnislos.

Zwischen Freitag und Sonntag hatte(n) sich ein oder mehrere Einbrecher vermittels Aufbrechen der Terrassentür an der Rückseite eines Einfamilienhauses in der rue de Bastogne in Luxemburg-Beggen Zutritt in die Wohnräume verschafft und Wertgegenstände, unter anderem mehrere Armbanduhren mitsamt kleinen Safe, in dem diese aufbewahrt wurden, entwendet.

Zwei Wohnungseinbrüche fanden auch übers Wochenende in der rue du Fort Wedell und in der rue André Duscher in Luxemburg statt, wie auch in der rue du Cimetière in Luxemburg-Bonneweg war in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen worden.

In allen Fällen wurde Klage eingereicht, Ermittlungen eingeleitet und je nach Gegebenheiten, eine Spurensicherung am Tatort vorgenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)