Multinationale Übung: Streitkräfte trainieren in Ramstein Transport von Verletzten

RAMSTEIN. Bei einer Übung auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in der Pfalz trainieren Soldaten aus mehreren Ländern am Dienstag die Notfallbehandlung von Verletzten. Die sogenannte Krisenreaktionsübung «Saber Guardian 23 Hospex» richtet sich demnach besonders an Luftlandekräfte.

So soll bei einem Medientermin (16.30 Uhr) zu sehen sein, wie ein Transportflugzeug von Rumänien kommend in Ramstein landet und simulierte Opfer von Bord in das Landstuhl Regional Medical Center gebracht werden. «Saber Guardian 23 Hospex» ist den Organisatoren zufolge ein medizinisch ausgerichteter Teil der multinationalen Übung «Defender 23» in Europa. (Quelle: dpa)