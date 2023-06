Luxemburg: 70-jährige Monique Marie Reine Zeimet wird vermisst

HOSTERT. Die 70-jährige Monique Marie Reine ZEIMET aus Hostert wird seit dem späten Abend des 4.6.2023 vermisst. Sie wurde zuletzt auf einem Fahrradweg in Hostert gesehen. Die Möglichkeit besteht, dass sie sich per Bus oder Zug nach Luxemburg-Stadt begeben wollte.

Beschreibung der vermissten Person:

Die Vermisste ist zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, von schlanker Statur, weißer Hautfarbe und hat kurze graue Haare. Sie spricht luxemburgisch, französisch, deutsch und englisch. Ein aktuelles Foto steht der Polizei bislang nicht zur Verfügung.

Zweckdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte der Polizeidienststelle Museldall per Telefon unter der Telefonnummer (+352) 244 70 1000 oder per E-Mail an Police.MUSELDALL@police.etat.lu weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)