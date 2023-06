++ Weltkriegsbombe Trier-Olewig: Luftraum über Trier zum Teil gesperrt ++

TRIER. Wie die Stadt Trier am Freitagabend mitteilt, ist wegen dem Einsatz nach dem Bombenfund momentan der Luftraum über Trier ist in Teilen gesperrt: Bis in eine Höhe von 1000 Meter in einem Radius von 1800 Metern gibt es keinen Flugverkehr.

Die beiden Trierer Krankenhäuser können weiterhin angeflogen werden.

Insgesamt sind laut Stadt Trier aktuell immer noch von Feuerwehren, SEG, THW, Polizei, SWT und verschiedenen städtischen Ämtern rund 500 Menschen im Einsatz.

Im Trierer Messepark werden rund 280 evakuierte Menschen betreut.

Am Bürgertelefon der Stadt Trier sind bisher rund 500 Anrufe bearbeitet worden.