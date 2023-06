Trier: Ehefrau Bilderrahmen an den Kopf geworfen – Strafprozess gegen 29-Jährigen

TRIER. Am 13.6. beginnt am Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen Körperverletzung in einer Beziehung.

Im Verfahren 3 Ds 8047 Js 15223/22 wird dem 29-jährigen, in Trier wohnhaften Angeklagten gefährliche Körperverletzung in drei Fällen und Körperverletzung in einem weiteren Fall zur Last gelegt.

Konkret soll er im Mai 2020 seiner Ehefrau einen Bilderrahmen aus Steinmaterial gegen den Kopf geworfen haben, wodurch diese eine Wunde am Hinterkopf erlitt.

Zudem soll ihr er im September 2020 einen metallenen Wäscheständer auf die Füße geworfen haben, wodurch eine scherzhafte Schwellung entstanden sein soll.

Weiterhin wird ihm vorgeworfen, seiner Ehefrau im Mai 2021 einen Schuh gegen das rechte Bein geworfen zu haben, wodurch ein Hämatom entstanden sei.

Im April 2022 soll er sie beschimpft und an den Haaren gerissen haben.