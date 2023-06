Luxemburg: Führerschein einkassiert – betrunkene Autofahrer rufen Polizei

BELES/WILWERDANGE. Am Mittwochabend wurde gegen 19.15 Uhr wurde auf einem Tankstellengelände in der route d’Esch in Beles ein Unfall mit Materialschaden gemeldet. Da die Parteien sich nicht einigen konnten, wurde die Hilfe der Polizei beantragt.

Vor Ort mussten die Beamten feststellen, dass beide Unfallbeteiligten unter zu hohem Alkoholeinfluss standen. Beide Alkoholtests verliefen positiv und in einem Fall musste aufgrund des Testresultates der Führerschein eingezogen werden. Gegen den zweiten Unfallfahrer wurde Strafanzeige ohne Führerscheinentzug erstellt (Resultat unter 1,2‰)

Kurz nach 2.00 Uhr wurden eine Polizeistreife in Wilwerdange auf einen Autofahrer aufmerksam, da derselbe aufgrund seiner Fahrweise auf sich auffiel. Bei der Kontrolle verlief der Alkoholtest positiv und der Führerschein des alkoholisierten Fahrers musste eingezogen werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)