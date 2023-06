Schwangere Ehefrau übel verprügelt: Prozess wegen häuslicher Gewalt in Trier

TRIER. Am Amtsgericht Trier beginnt am 13.6.2023 ein Strafprozess wegen in Beziehungen erfolgter Körperverletzungen.

Im Verfahren 3 Ds 8047 Js 36335/22 klagt die Staatsanwaltschaft Trier den 25-jährigen Angeklagten aus Trier wegen Körperverletzung in elf Fällen und gefährlicher Körperverletzung an.

Zwischen Dezember 2020 und Oktober 2022 soll der Angeklagte an elf Tagen seine Ehefrau jeweils so geschlagen haben, dass sie Kratzer und Hämatome erlitten habe, in einem Fall zudem eine Trommelfellperforation mit daraus resultierender Taubheit. Eine der Taten soll wenige Tage vor der Geburt des gemeinsamen Kindes erfolgt sein, eine weitere Tat, als die Geschädigte das wenige Wochen alte Baby auf dem Arm gehalten haben soll.

Zudem soll der Angeklagte bei einer Gelegenheit im Juli 2021 seiner Ehefrau eine teilweise gefüllte Wasserflasche gegen die Rippen geworfen haben. (Quelle: Amtsgericht Trier)