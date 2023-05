«Aktenzeichen XY – Spezial»: Ministerin will stärker gegen Trickbetrüger vorgehen

MAINZ. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will stärker gegen Trickbetrüger und deren vielfältige Maschen vorgehen. «Ich glaube, was wichtig ist, ist die Behörden entsprechend auszustatten, dass sie auch entsprechend arbeiten können», sagte die SPD-Politikerin am Mittwochabend in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY – Spezial» zum Thema Betrug.

«Aber was das Allerwichtigste ist, ist die Präventionsarbeit. Wir müssen aufklären, aufklären, aufklären, damit die Menschen nicht darauf reinfallen.»