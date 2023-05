Eifel: Einbruch in Wohnhaus in Hütterscheid – Diebe klauen Bargeld und Golf Cabrio

HÜTTERSCHEID. Wie die Polizei Bitburg mitteilt, kam es zwischen Dienstag, 30.05.2023, 19.30 Uhr und dem heutigen Mittwoch, 31.05.2023, 07.30 Uhr in der Ortschaft Hütterscheid zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Horststraße.

Der oder die Täter nutzen die Abwesenheit der Hausbewohner aus und drangen in das Gebäude ein. Es wurden Bargeld sowie ein in einer Garage im Haus befindlicher PKW VW Golf Cabriolet entwendet.

Das Fahrzeug wurde von dem oder den Tätern noch in der Nacht, bzw. am frühen Morgen im Bereich des Sportplatzes der Ortschaft Baustert abgestellt. Die Polizei Bitburg hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Zeugen, die Hinweise in der Sache geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 06561-96850.