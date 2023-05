BVB verspielt Meisterschaft gegen Mainz: Terzic weint vor Südtribüne

DORTMUND. Nach dem dramatisch verpassten Meistertitel hat Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic seinen Emotionen freien Lauf gelassen.

Der Dortmunder Trainer wurde nach dem 2:2 des BVB gegen den FSV Mainz 05 am Samstag von den Dortmunder Fans lautstark mit Sprechchören gefeiert. Der 40-Jährige trat vor die Südtribüne, klopfte sich mit der rechten Hand aufs Herz und verbarg seine Trauer nicht. Mit beiden Händen wischte er sich die Tränen aus dem Gesicht.

In dem denkwürdigen Bundesliga-Finale hat Borussia Dortmund die riesige Chance auf die erste Meisterschaft seit elf Jahren verspielt. Der BVB kam am Samstag gegen den FSV Mainz 05 nicht über ein 2:2 (0:2) hinaus und ließ Dauer-Champion FC Bayern München an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga noch vorbeiziehen. Im mit 81 365 Zuschauern ausverkauften Dortmunder Stadion spielte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic bei meisterlicher Atmosphäre total verunsichert.

Auch zwei Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze vor dem letzten Spieltag waren nicht genug, um den großen Triumph perfekt zu machen und die riesige Titel-Sehnsucht zu stillen. Mit einem späten Tor beim 1. FC Köln sicherte sich der FCB den Titel.